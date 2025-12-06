広島競輪Ｆ機屮汽謄薀ぅ隼獲曠ップ／ＣＴＣ杯」が７日、開幕する。新装なった広島バンクでＳ級選手やガールズケイリンも今節は参加する。

ガールズケイリンのレジェンドレーサー・加瀬加奈子（４５＝新潟）が、直前に引退を踏みとどまったことを明かした。「伊東で６着、６着、５着だった後、引退を考えたんです。四十肩も痛いし」。実際、伊東に参加していた同期の浦部郁里も「加瀬さんが『引退だ』って騒いでいたんです」と証言する。

１期生としてガールズケイリンを牽引してきた加瀬だが、さすがに心身のエネルギーが尽きてしまったのか…。という時にある出来事があった。

「小学校の個別面談が３日前くらいにあって、先生と話したんです。前に先生が娘に『悩みはありますか？』って聞いた時に、娘が『お母さんに頑張ってほしい。競輪選手でいることが誇り』みたいなことを言ったそうなんです（涙目）。……。辞められねえよ！ 頑張るよ！ 自力。こういう時こそ、自力だよ！」

母がガールズケイリンの選手として戦っている姿を、娘は誇らしく感じ、その姿を愛し、応援していたのだ。小学校の担任の先生を通じて知った娘の思い。

決意を新たに初日は予選１・６Ｒに挑む。戦う母の汗は、歴史をつくり続ける。