矢久保美緒（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/06】乃木坂46の矢久保美緒が12月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】乃木坂メンバー「脚まっすぐで綺麗」夜のミニスカお散歩姿

◆矢久保美緒、夜のお散歩ショットでミニスカ姿披露


矢久保は「夜のお散歩」「ブラウンともこもこが好き」とコメントを添え、夜の散歩ショットを投稿。白のトップスにプリーツミニスカート、ファー付きのロングブーツを合わせたスタイリングで、脚線美が際立つ姿を披露した。

◆矢久保美緒の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」「脚まっすぐで綺麗」「天使降臨」「可愛すぎる」「バッグも可愛い」といった声が上がっている。

矢久保は10月21日、40枚目シングルの活動を最後に12月31日をもってグループを卒業することを伝えている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】