乃木坂46矢久保美緒、夜のミニスカお散歩姿にファン悶絶「脚まっすぐで綺麗」「天使降臨」
【モデルプレス＝2025/12/06】乃木坂46の矢久保美緒が12月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂メンバー「脚まっすぐで綺麗」夜のミニスカお散歩姿
矢久保は「夜のお散歩」「ブラウンともこもこが好き」とコメントを添え、夜の散歩ショットを投稿。白のトップスにプリーツミニスカート、ファー付きのロングブーツを合わせたスタイリングで、脚線美が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」「脚まっすぐで綺麗」「天使降臨」「可愛すぎる」「バッグも可愛い」といった声が上がっている。
矢久保は10月21日、40枚目シングルの活動を最後に12月31日をもってグループを卒業することを伝えている。（modelpress編集部）
