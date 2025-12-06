STARTO社「カウコン」3年ぶり開催へ 12組が出演
【モデルプレス＝2025/12/06】株式会社STARTO ENTERTAINMENTが12月6日、公式サイトを更新。12月31日に東京ドームにて「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」を開催することを発表した。
【写真】活動休止後にサプライズ集結した国民的男性アイドル
同社は「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表。「日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです」と結んでいる。
発表ページには、NEWS、Hey! Sɑy! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの12組の名前が並んでいる。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/news/detail/11656?
【Not Sponsored 記事】
【写真】活動休止後にサプライズ集結した国民的男性アイドル
◆STARTO社「カウコン」開催発表
同社は「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表。「日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです」と結んでいる。
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/news/detail/11656?
【Not Sponsored 記事】