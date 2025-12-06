Perfumeあ〜ちゃん、ミニスカ×ニーハイコーデで美脚際立つ「アートに負けてない」「センス抜群」
【モデルプレス＝2025/12/06】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが12月5日、自身のInstagramを更新。スペイン・バルセロナでのミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
あ〜ちゃんは「Picasso. Barcelona. Chocolate.」とコメントを添え、アート鑑賞を楽しむ様子を投稿。グレーのカーディガンにブラウンのミニスカート、ニーハイソックスを合わせたスタイリングを披露した。ハッシュタグには「＃ArtVibes」「＃SweetEscape」などが添えられている。
この投稿には「ミニスカート姿が可愛すぎる」「脚がすらっとしてて綺麗」「アートに負けてない」「旅先でもセンス抜群」「スタイルが際立ってる」「美しすぎる」「美術館に行きたくなった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
