超特急・高松アロハ、ウエスタンハットがお似合い クールな表情にキュン【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】人気男性アイドル、ランウェイで見せたクールな表情
ウエスタンなハットを被り、グランジテイストなファッションで登場した高松。クールな表情やポージングに会場が釘付けになった。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高松アロハ、ウエスタンスタイル着こなす
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
