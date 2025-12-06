WBC（世界ボクシング評議会）は6日、最新の世界ランキングを発表。バンタム級では那須川天心（27＝帝拳）が前回の1位から2位に後退。前回3位だった元世界2階級制覇王者ファンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）は1位に浮上した。

那須川は11月24日に世界初挑戦でWBC同級2位だった井上拓真（29＝大橋）とのWBC世界同級王座決定戦（トヨタアリーナ東京）に0―3判定負けし、キックボクシングからの転向後8戦目での王座獲得を逃していた。

那須川とエストラダには3日、WBCが同級挑戦者決定戦を行うよう指令。来年2月6日には同級4位アンドリュー・ケイン（29＝英国）と同級6位アレハンドロ・ジャイル・ゴンサレス（25＝メキシコ）にも挑戦者決定戦の指令を命じているという。

また大みそかにWBA世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む、元世界4階級制覇王者の井岡一翔（36＝志成）は5位から4位に浮上。11月24日の“世界前哨戦”で5回1分27秒負傷判定勝ちした、前日本バンタム級王者の増田陸（28＝帝拳）は5位にランクインした。