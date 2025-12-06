俳優えなりかずき（41）が、6日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演し、MCで共演する「嵐」相葉雅紀（42）とのプライベートについて語った。

出演者が13文字の短い手紙から、その差出人との思い出の場所を探す「一筆啓上部」を放送。この日は元「Wink」相田翔子の手紙から、歌手はいだしょうこが2人の思い出探しに出発した。道中では、2人の初対面の思い出をトークした。初めて一緒に食事をしたのは、埼玉県のある飲食店。特別な思い入れがあったわけではなく、相田の習いごと終わりに、たまたま入った近くの居酒屋だったという。相田の天然ぶりが垣間見えるエピソードだった。

すると、スタジオのえなり、相葉もお互いの初プライベートの話に。えなりは「最初、僕覚えてます。連絡先を交換させてもらって。自宅でご飯を炊いてて、もうちょっとで炊き上がるぞという時に、相葉さんから電話があって、“今、笹塚でご飯食べてるんだけど、来ない？”って」と、相葉からの突然をお誘いを明かした。しかも、行ってみるとサプライズが。「行ったら船越英一郎さんがいて、“おはようございます！”って」と、深々と頭を下げるジェスチャーで明かしていた。

相葉からの突然の誘いは、その後も続いたという。「そのすぐ後に、5日後出発の“えなり君、来週ハワイ行こうよ！”って」。ぶっ飛びすぎた秘話を明かされた相葉は、慌てて立ち上がり、「やめよう！やめよう！それ言うと、相田さん（の話を）超えちゃう！」と苦笑いしていた。