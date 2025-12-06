STARTO ENTERTAINMENTは6日、「カウントダウンダウンコンサート」を実施すると発表した。STARTO社に社名変更後は初開催。3年ぶりの復活となる。ファンからは喜びの声が上がった。

同サイトで、「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』開催のお知らせ」と題し、「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます」とカウコン開催を発表した。

NEWS、Hey！Say！JUMP、Kis―My―Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C―Z、King＆Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！groupの12組が出演するという。来春活動終了の嵐の名前はなかった。

SNSでは「うれし〜」「激アツすぎ」「やばい嬉しい最高」「うちらの大好きな年末が帰ってきた」「めちゃくちゃ楽しみ」などの喜びの声が上がった。一方で、「嵐いないのか…」「DOMOTO、嵐、エイトがいないの寂しすぎる」「世代交代だね」などの声も上がった。

2022年まで東京ドームで毎年開催していた年末恒例のビッグイベント。旧ジャニーズ事務所の性加害問題の影響で2023年から開催を見送っていた。