あす、西日本と東日本は高気圧に覆われて、穏やかに晴れる所が多いでしょう。きょう雲が多かった関東の沿岸部も、日差しが多く届きそうです。北日本は日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。局地的には雷を伴う所があるため、注意が必要です。

あす朝は、けさほどではないものの関東から西の各地では強い冷え込みの所が多いでしょう。特に東日本の内陸は、広い範囲で氷点下の冷え込みが予想されます。日中の気温は全国的にきょうより高く、寒さは和らぐ見込みです。東京は15℃、広島では17℃まで上がる見込みです。

【あす7日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 9℃ 釧路： 8℃

青森 ：11℃ 盛岡：10℃

仙台 ：14℃ 新潟：15℃

長野 ：11℃ 金沢：15℃

名古屋：15℃ 東京：15℃

大阪 ：16℃ 岡山：16℃

広島 ：17℃ 松江：17℃

高知 ：17℃ 福岡：19℃

鹿児島：20℃ 那覇：24℃

札幌は週明け以降、雪が降ったりやんだりの日が続く見込みです。新潟も雨の日が多いでしょう。東京や名古屋など、太平洋側は晴れの日が多く、空気の乾燥が続きそうです。火の取り扱いは十分にご注意ください。