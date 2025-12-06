子どもたちの笑顔があふれる電車運転体験＝イメージ＝（写真：水間鉄道）

子どもたちのあこがれ、電車を運転する夢を冬休みにかなえよう！

大阪府貝塚市を走る水間鉄道（水鉄）が毎回好評の「冬休みこども電車運転体験」を企画、参加者を募集している。開催は2025年12月28日。

貝塚〜水間観音5.5キロの水鉄は、2006年からは外食チェーン「グルメ杵屋」の傘下に入り、今回も水鉄とグルメ杵屋グループ連名で情報発信された。

会場は水間観音駅に隣接する水間車庫。運転するのは水鉄1000形電車。旧東急7000系電車で、旧東急車輛製造がアメリカの金属加工メーカー・バッド社とライセンス契約を結んで、1962〜1966年に製作した。水鉄には1990年に譲渡され、2006年以降に1000形に改造された。

こども電車運転体験は事前申込が必要で、午前（10時）、午後（13時15分）の２部制。参加者がハンドルを握って、車庫内約100メートルを１往復する。募集対象は小学生以下各回12人。有料。申込はECサイト・鉄道ひろばから、締切は12月16日9時。応募多数の場合は抽選。

このほか水鉄からは、「大晦日 臨時・延長運転」のニュースも。終点の水間観音駅前には関西初詣スポットの水間観音があり、2025年12月31日（2026年１月１日）は貝塚発、水間観音発ともに深夜２時台まで列車を走らせる。

記事：上里夏生