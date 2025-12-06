冬休みの小学生が猖槓の疆甜屬妊粥!! 水鉄が「こども電車運転体験」の参加者募集（大阪府貝塚市）
子どもたちのあこがれ、電車を運転する夢を冬休みにかなえよう！
大阪府貝塚市を走る水間鉄道（水鉄）が毎回好評の「冬休みこども電車運転体験」を企画、参加者を募集している。開催は2025年12月28日。
貝塚〜水間観音5.5キロの水鉄は、2006年からは外食チェーン「グルメ杵屋」の傘下に入り、今回も水鉄とグルメ杵屋グループ連名で情報発信された。
【参考】
全長5.5キロ、日本３番目のミニ私鉄・水鉄をウォッチング 鉄道愛あふれる藤本社長のメッセージもご覧ください（大阪府貝塚市）（※2025年6月掲載）
https://tetsudo-ch.com/13003061.html
会場は水間観音駅に隣接する水間車庫。運転するのは水鉄1000形電車。旧東急7000系電車で、旧東急車輛製造がアメリカの金属加工メーカー・バッド社とライセンス契約を結んで、1962〜1966年に製作した。水鉄には1990年に譲渡され、2006年以降に1000形に改造された。
こども電車運転体験は事前申込が必要で、午前（10時）、午後（13時15分）の２部制。参加者がハンドルを握って、車庫内約100メートルを１往復する。募集対象は小学生以下各回12人。有料。申込はECサイト・鉄道ひろばから、締切は12月16日9時。応募多数の場合は抽選。
このほか水鉄からは、「大晦日 臨時・延長運転」のニュースも。終点の水間観音駅前には関西初詣スポットの水間観音があり、2025年12月31日（2026年１月１日）は貝塚発、水間観音発ともに深夜２時台まで列車を走らせる。
記事：上里夏生