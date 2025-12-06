絢香の楽曲「花束じゃなくキミといたい」が、12月7日より一部地域を除く全国で放映開始となるマリモホールディングスの新CM『瞬間と永遠』篇に起用された。

同楽曲は、9月にリリースされた最新アルバム『Wonder!』に収録されており、絢香自身が20年歌ってきた“愛”の集大成のような1曲。喜びも痛みも、出会いも別れも、全部愛を通して乗り越えてきた自身の旅路を、できる限りシンプルかつ力強く表現した壮大なバラードだ。“これまで”の軌跡をたどると同時に、“これから”への扉をそっと開けるような楽曲となっている。

本CMには、イメージキャラクターとして絢香本人を起用。マリモホールディングスの現在と未来の両方に真摯に向き合う姿勢を“瞬間と永遠”というメッセージに込め、同楽曲と共に同社の普遍的な魅力を表現している。

また本CM内では、移り変わる社会や時代を定点から見つめる象徴として“タクシー”を舞台に設定。都市から自然へ、季節から季節へ、さらに“今”から“未来”へと、風景がファンタジックに変化していく様子を映像で表現し、時の流れと人々の営みを描き出している。加えて、現在の小さな行動が未来に大きな変化をもたらすという“バタフライエフェクト”の考え方がモチーフに。マリモホールディングスのコーポレートカラーであるブルーの蝶が登場し、変化を恐れず未来へと歩みを進める同社の姿勢を象徴的に伝えている。

絢香は普段からタクシーでの移動も多く、自身の日常にも近いシチュエーションとしてリラックスして撮影に挑めたという。撮影の合間には笑顔ものぞかせながら、和やかなムードで撮影が進んだ。

・絢香 インタビュー

―――撮影を終えての率直な感想を教えてください。

タクシーで移動するという日常に近いシチュエーションだったので、とてもリラックスした空気の中で撮影をさせていただきました。

―――「瞬間と永遠」というテーマの新CMですが、絢香さんの、最近の“かけがえのない時間”ってどんな時間でしたか？また、プライベートな時間の中で「元気やパワーの源になっていること」があれば、あわせて教えてください。

最近はツアーで全国をまわっていて、その地その地でファンの皆さんと会える瞬間っていうのは、やっぱり直接歌を届けられる特別な場なので、毎公演本当にかけがえのない時間ですね。普段は子育ての日々なので、毎日子どもたちから笑顔とかパワーをもらっていますね。

―――今年でマリモホールディングスは10周年、そして絢香さんは来年でデビュー20周年という大きな節目を迎えますが、今、どんな心境ですか？

大好きなことを、20年も長く続けられるというのは、普段私の音楽を聴いてくれる皆さんがいる、そしてライブ会場にいつも足を運んでくれる方たちがいるから続けられていることなので、本当に感謝ですね。

―――20周年を目前にして、次の未来のために始めていることがあれば、教えてください。

いつも思うんですけど、こういう『今』っていう瞬間は今しかない、その『今』の積み重ねが未来につながっていると思うので、『今』をどれだけ大事に、おもいっきり楽しめるか。それは自分の活動もそうだし、歌うということももちろん、子育てもそう。いつも忘れないようにしていますね。

―――これから、“次に挑戦してみたいこと”はありますか？

やっぱり20年経っても、新しいことにはトライしていきたい。楽曲を作って届けるという作業の中でも、いろんな刺激を受けることで、まだまだきっと成長できる部分ってあると思うので、そこは止めずにトライしていきたいっていう思いがあります。

―――今回のCMをご覧の皆さんにメッセージをお願いします。

このムービーの世界観、そして『花束じゃなくキミといたい』という楽曲が重なることで、皆さんに少しでも明日への希望とかポジティブなものとしてこちらのCMが届いたらとても嬉しいです。

・楽曲「花束じゃなくキミといたい」に関する 絢香 コメント

20年間、いろんな“愛”を歌ってきた私にとって、この曲はまさに“愛の集大成”。「愛で始まり 愛で終わりを迎えたい」この言葉が、今の私が信じるものです。親友の赤ちゃんの誕生で“愛に包まれて始まる命”を感じ、祖母の最期を見届けながら“愛に包まれて終わる人生”の美しさに触れました。きれいな言葉よりも、形のあるものよりも。ただ、大切な人と一緒にいられることほど尊いものはない。この曲は、そのシンプルだけど揺るがない想いを歌っています。

（文＝リアルサウンド編集部）