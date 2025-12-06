国境を越えて読まれ続け、名実共に漫画史を代表する作品になったと言える『ONE PIECE』（尾田栄一郎／集英社）。25年以上続くアニメはもちろん、歌舞伎にNetflixでの実写ドラマ化など、多方面での展開が続いている。

そんな『ONE PIECE』の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」が、「針路は自由、航路は無限。」をテーマに、12月5日（金）より新宿マルイ本店の4階にオープンした。ルフィが冒険してきた島々をイメージして作られた店内には、原作、アニメ、実写版を横断したアイテムが詰まっている。店舗限定のオリジナル商品や体験コンテンツも提供される。

オープンに先立ってオープニングセレモニーも実施され、株式会社バンダイナムコエクスペリエンス・代表取締役社長の川粼寛と、集英社「少年ジャンプ」編集長（ワンピースメディア担当）の中野博之が登壇した。

ルフィの麦わら帽を被った2人が鐘を鳴らす“出航の儀”に始まり、「訪れる皆様には、『進路は自由、航路は無限』という店舗のコンセプトを感じていただければ幸いと思っております」（川粼）、「グランドラインのような空間にまるで島のように点在するグッズのスペース。『この世のグッズのすべてをそこに置いてきた。』、まるで“ひとつなぎの大秘宝”のような、あるいは世界中の海の食材が揃う奇跡の海“オールブルー”のような、そんな空間を冒険する麦わらの一味のような気持ちで、買い物を楽しんでいただければと思っています。」（中野）と双方とも『ONE PIECE』に絡めたコメントを披露。

ショップに目を向けると、まず入り口ではルフィのオブジェがお出迎え。すぐ近くに「ONE PIECE BASE SHOP」のロゴとオリジナルオブジェも設置されている。

エントランスの中に入ると360°のアニメーション映像が流れ、まるで「ONE PIECE BASE SHOP」島の入江のようになっている。映像には麦わら海賊団など主要メンバーが出てくるほか、よく目を凝らしてみると様々なキャラクターが散りばめられている。どんなキャラクターがいるか、探しているだけで楽しいエントランスとなっている。

エントランスを出て店内を進むとフィギュアやポスターなどの売り場が登場。イラストや貴重な盾が並ぶ中、印象的なのはLEGOで作られた”電伝虫”のオブジェ。今にも喋り出しそうなリアルなビジュアルとなっている。

奥に進むと「ONE PIECE PLAY GROVE」エリアが出現。沢山のガシャポンが並ぶエリアと、クレーンゲームで遊べるエリアとなっている。景品はもちろん全てONE PIECEグッズ。「ONE PIECE BASE SHOP」でしか回せない、『ONE PIECE』の1巻～5巻までの豆本が入ったオリジナルのガシャポンもあり、シャボンディ諸島のようなギミックにも注目だ。

体験コーナーも充実している。「ONE PIECE DECORATION STAND」では、パーツを組み合わせてオリジナルのキーホルダーやアクセサリーを作ることもできる。「ONE PIECE BASE LAB」エリアは本物の実験室のような外観のラボになっており、原作コマや「少年ジャンプ」の巻頭カラーイラストなどを自由に組み合わせてオリジナルのTシャツを作ることができる。ラボの隣にあるのは「ONE PIECE BASE SHOP くじ 366DAYS OF BIRTHDAYS」。366日分のくじで何が当たるのか。自分の誕生日で何が当たるか試してみるのも思い出になりそうだ。

お土産エリアには、巨大なメリー号の顔のクッションや、『ドン！！』の文字クッション、麦わら帽やチョッパーの帽子などの被り物に「あいつとの因縁を水に流そう！！トイレットペーパー」などの一風変わったグッズまでラインナップされている。中野氏がお気に入りのグッズだとコメントした「ウソップオーバンド」もある。なかなか手に入れられないユニークなグッズが揃っている。

そしてこのショップ一番の見どころと言えるのが「ONE PIECE ALL PAGES」エリア。『ONE PIECE』のコミックス全巻・全シーンがB5・B4サイズのポスターとして販売されている。感動のシーンや、かっこいい扉絵など、無数のページの中からお気に入りをディグすることができる。

「ONE PIECE BASE SHOP」はテーマの「針路は自由、航路は無限。」を体現するような、大人もワクワクする『ONE PIECE』の冒険が詰まっていた。オープンと同時に、ビルの1階には巨大なポーネグリフが出現。スマホで読み取ると1日1回おみくじ札が引ける企画も開催。中には激レア商品がもらえるチャンスもあるという。最初から最後まで、「ONE PIECE」ファンが作った「ONE PIECE」ファンのためのショップ「ONE PIECE BASE SHOP」で、麦わらの一味と共に大航海をした気持ちでショッピングを楽しんでほしい。

※12月6日（土）より、グッズの販売営業は停止中。詳細は公式HPなどにてご確認ください。

（文・取材・写真=結理乃）