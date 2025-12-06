京都がクラブ史上最高の3位フィニッシュ! “神戸キラー”マルコ・トゥーリオ&ラファエル・エリアスのゴールで完勝
[12.6 J1第38節 京都 2-0 神戸 サンガS]
J1第38節が6日に開催され、3位京都サンガF.C.はホームで5位ヴィッセル神戸を2-0で下した。2連勝を収め、クラブ史上最高順位の3位でフィニッシュ。神戸は6試合未勝利(4分2敗)でシーズンを終えた。
京都は前半38分に先制。右CKからファーへ流れたボールに、フリーのFWマルコ・トゥーリオが反応する。右足で抑えたシュートを決め、神戸戦で4試合連続ゴールとなった。
後半32分にはエースも仕事を果たす。FWラファエル・エリアスがドリブルで複数のマークを振り切り、ペナルティエリア中央から左足でシュート。豪快にネットを揺らし、得点ランキング2位タイの今季18ゴール目を記録した。
神戸はFW大迫勇也らを中心にゴールを脅かしたが、最後まで得点を挙げられずにタイムアップ。今季限りで退任する吉田孝行監督のラストマッチを飾れず、順位は5位のままとなった。
