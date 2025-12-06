長谷川健太監督が退任する名古屋、稲垣祥の劇的PK弾で有終の美! 福岡の日本代表DFは地元凱旋で悔やまれるワンプレー
[12.6 J1第38節 名古屋 1-0 福岡 豊田ス]
J1第38節が6日に行われ、17位名古屋グランパスはホームで12位アビスパ福岡に1-0で勝利した。
今季限りで退任する名古屋の長谷川健太監督にとっては、これがラストゲーム。また、FWキャスパー・ユンカーも契約満了による退団が決まっている中、2試合連続でスタメン出場した。
名古屋はスコアレスの時間が続いたが、後半アディショナルタイム4分にPKを獲得。VARのオンフィールドレビューの結果、ボックス内でFW木村勇大がDF安藤智哉と接触して倒れたプレーがファウルの判定となった。
後半アディショナルタイム6分にPKキッカーを担ったのはMF稲垣祥。右足でゴール左に突き刺し、ついに均衡を破った。
試合はそのまま1-0で終了し、名古屋は連敗を3で止める5試合ぶりの白星。順位を1つ上げ、16位でフィニッシュした。
一方、日本代表に選出されるなど今季ブレイクした安藤は、地元凱旋ゲームでほろ苦い結果に。福岡は6戦ぶりの黒星を喫し、12位のままシーズンを終えた。
