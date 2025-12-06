GENERATIONSの冠番組『GENERATIONS高校TV』が一夜限りの復活！「GENE高がGENE大と進化して帰ってきます」（白濱亜嵐）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

GENERATIONSの特別番組『GENERATIONS大学TV』が、12月27日19時からABEMAで放送される。

■関西大学吹奏楽部とのコラボステージも

GENERATIONSの冠番組『GENERATIONS高校TV』（以下、『GENE高』）が、大学を舞台に一夜限りの特別編として復活。『GENERATIONS大学TV』（以下、『GENE大』）として、パワーアップして帰ってくる。

『GENE高』は、「日本中の学生を熱狂させる学校青春バラエティ」をテーマに、GENERATIONSのメンバーが実際の学校を訪問し、授業に参加したり、部活動を体験したりしながら学生たちと交流してきたロケバラエティ番組。2017年に放送がスタートし、2024年3月に7年間の歴史に幕を閉じた。

今回、一行が向かったのは、関西大学の学園祭「関西大学統一学園祭」。GENERATIONSのメンバーは学園祭の成功を目指し、大学生とともに奔走する。学園祭1日目は、メンバーが学生にバレないよう、番組お馴染みの変装姿で登場。ダンスイベントの合間を盛り上げたり、パンフレット配りやゴミ拾いなどの実行委員の仕事を手伝いながら学生と交流する。

2日目には、本企画の目玉となる、GENERATIONSとして初となる学園祭スペシャルパフォーマンスを披露。人気曲「AGEHA」や「Evergreen 2.0」など、観客も大熱狂した学園祭ライブが繰り広げられる。

さらに、「ぜひGENERATIONSとコラボしたい！」と名乗り出た関西大学吹奏楽部とのコラボステージでは、「少年」と「MY GENERATION」の2曲を披露。ABEMAでしか観ることのできない、GENERATIONSによるスペシャルな学園祭ライブは必見だ。

■GENERATIONS メンバーコメント

■番組情報

ABEMA『GENERATIONS大学TV』

12/27（土）19:00～

出演：GENERATIONS

