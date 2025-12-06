あす12月7日（日）よる10時30分 第9話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。

12月7日（日）、12月14日（日）地上波放送後から、「ぼくたちん家」HuluオリジナルストーリーをHuluにて独占配信！（全2話）

◆「もうひとりの作田索、の恋」を描くHuluオリジナルストーリー

Huluオリジナルストーリーの主題歌は、手越祐也（Vo）・Furutatsu（Ba）・kyohey（Dr）による3人組バンド T.N.Tの楽曲「I Don't Care」に決定！

新曲「I Don't Care」は、夢を持ち続け挑戦すること、ありのままの自分で生きることの大切さを歌った楽曲。楽曲は12月10日（水）リリースの「未来へ/I Don't Care」に収録。同日に配信でもリリースされる。本日は、主題歌入りのオリジナルストーリーPR映像を解禁！

主題歌入りPR映像：https://youtu.be/P6jDCkcFjLE

オリジナルストーリーで描くのは、決断だらけの人生をめぐる“もしも”の空想、パラレルワールド。索はパートナーの玄一から「もしゲイじゃなかったらって想像したことある？」と問われはぐらかすが、ふと考える――「もし今の自分じゃなかったら…」。「ぼくたちん家」オールキャストが紡ぐ、「もうひとりの作田索の、恋」とは!? 全2話でお届けする。

オリジナルストーリー第1話「もうひとりの作田索、の恋」では、手越演じる索の“もし今の自分じゃなかったら”を描く。河野英裕プロデューサーの「みんな大好き“チャラい手越祐也”フル全開フル回転でお送りする」という言葉通り、SNSでは配信前に早くも多くの反響が寄せられている。

手越をはじめとするオールキャストが和気あいあいとした現場で演じたという、オリジナルストーリーのPR映像。「I Don't Care」の楽曲入りで、オリジナルストーリーの“もしも”の世界線を堪能できる映像に仕上がっている。

◆手越祐也 コメント

「I Don't Care」がHuluオリジナルストーリーの主題歌に決まり、とても嬉しく思っています。また、結成して間もない T.N.T の楽曲を選んでいただけたことが本当に光栄で、とにかく嬉しい気持ちでいっぱいでした。「I Don't Care」は、夢を持ち続け挑戦すること、ありのままの自分で生きることの大切さを歌った楽曲です。僕自身、信念を持って活動し続けることの大切さを伝えたいと思ってきました。

この曲のサビは一度聴いたら口ずさみたくなるメロディで、ライブで思い切り盛り上がれるアレンジにもこだわっています。ドラマとも深くリンクし合い、互いの魅力を引き立てられる作品になっていると思いますので、Huluオリジナルストーリーとともに愛していただけたら嬉しいです。

Huluオリジナルストーリーは本編とつながりを持ちながらも独立して楽しめる内容で、現場の自由な空気感や俳優陣のアドリブがたっぷり詰まった面白い作品です。僕自身、これほどまでにドラマの現場で大声出したり、カット後にみんなで爆笑する撮影はあまり経験したことがないくらい振り切っているので、めちゃくちゃ面白いと思います。 各俳優陣が自由に演じ、スタッフとも和気あいあいと作っている雰囲気が作品に反映されていると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。また、本編を1話から10話までご覧いただいたうえでこのHuluオリジナルストーリーをご覧頂いても良いですし、配信のタイミングが9話の後と10話の後になるので「9話と10話の間にこういう出来事があったんだ」といった時系列のつながりも感じていただけるはずですので、ぜひ本編と合わせて、お楽しみください。

◆Huluオリジナルストーリー 概要

タイトル：第1話「もうひとりの作田索、の恋」

話数：全2話

配信日：第1話 12月7日（日）地上波放送後より独占配信

キャスト：

作田索…手越祐也

楠ほたる…白鳥玉季

岡部成治…田中直樹

吉田亮太…井之脇海

百瀬まどか…渋谷凪咲

松梅子…土居志央梨

鯉登裕太郎…大谷亮平

井の頭今日子…坂井真紀

市ヶ谷仁…光石研

波多野玄一…及川光博

コピーライト：©NTV

視聴ページ：https://www.hulu.jp/chosen-home

◆『ぼくたちん家』概要

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON アバンズゲート

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi