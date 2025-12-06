この記事をまとめると ■復活から1カ月で月間販売台数の8倍となる2400台を受注したホンダ・プレリュード ■新型プレリュードの新古車は700万円オーバーのプレ値となっている ■新型登場で歴代モデルにも注目が集まるなか人気となりそうなのが5代目だ

デートカーの復活で歴代モデルの人気も上昇？

いよいよ新型プレリュードが発売され、自動車業界では大きなニュースになっているが、9月5日の発売から約1カ月たった10月6日時点で、月間販売台数は300台のところ受注は2400台に達しているという。つまり、想定を超える受注で、すでに受注停止しているディーラーもあるとの情報だ。増産予定とはいえ、これから商談しても、納期ははるか先となるはずだ。

とはいえ、2001年の5代目終売から約24年ぶりに復活した6代目となる新型の価格は、FF最強のシビックタイプRとまったく同じ617.9万円もする。1990年代にデートカーとして盛り上がった時代からすれば、倍以上の高額車になってしまった。

パワーユニットそのものはシビックのe:HEVモデル同様だが、少数生産車であり、シビックタイプRのシャシーを用い、CVTにドライバーに呼応する変速フィールが新感覚の操る喜びをもたらす「Honda S+ Shift」やコースティング制御などをホンダ車として初搭載しているため、そんな価格になったのだろうが、もはや令和の若者がスポーティなデートカーとして気軽に買えるクルマではなくなってしまったのである。

すでに新古車も中古車市場に出まわっているが、なんとコミコミ700万円オーバーの値付けであり、すぐに乗れるとはいえ、手を出しにくいのも事実（中古車情報サイトで2台発見。走行距離は32kmと14km）。

そこで、復活したプレリュードの先代モデルがにわかに注目されている。初代（SN型1978-1982年)、運転席側にも助手席リクライニングレバーが付いていて運転席から隣に乗った女子のシートをいきなり倒す”デートカー”ならではの機構を備えたリトラクタブルヘッドライトのスペシャルティカーとして一世風靡した2代目（AB／BA1型1982-1987年）、その延長線上にあるリトラクタブルヘッドライトのスペシャルティカーだった3代目（BA4／5／7型 1987-1991年）、初代NSXのイメージを落とし込んだといわれる流麗なスタイリングでTVCMにアイルトン・セナが登場した4代目（BA8／9／BB1／2／3／4型1991-1996年）は、年代的・コンディション的にも中古車市場で見つけることが難しい。

しかし、1996年に登場し、2001年まで生産された、バブル崩壊からミレニアムに至る時期に発売されたのが5代目プレリュードは、少数ながら中古車市場で見つけることが可能だ。

5代目プレリュードならまだ狙える

その5代目（1996-2001年）は、コンセプトを3代目以前の路線に回帰し、スペシャルティクーペとしてのキャラクターが再び与えられ、居住性の向上が計られた世代。

スポーツグレードの「タイプS」と「SiR S スペック」には特別な2.2リッター220馬力エンジンが用意され、「タイプS」には新開発のATTS（左右駆動力分配システム）も搭載。新開発のシーケンシャルモード付4速AT＝Sマチックも初搭載されている（5速MTあり）。サスペンションも前後ダブルウイッシュボーンが奢られた、かなりスポーティになったプレリュードである。

じつはつい最近、歴代プレリュード（初代から5代目まで）に試乗する機会があったのだが、3代目まで、とくに1990年代のデートカーの象徴だった2代目の2.0SiのATモデルにいま乗ると、当然、初代より洗練されていて、運転席からは低いボンネット左右の膨らみが確認でき、パワーステアリングはスローながら適度に軽く扱いやすく、乗り心地はガッチリとしたボディ剛性に支えられたタッチと言ってよく、四輪操舵の4WSはコーナリング時に現代の感覚であれば「唐突」に切り込む挙動を見せるものの、当時はその機能の先進性に誰もが驚いたことを思い出した。

が、現代のホンダ車と比較すれば、やはり古さは隠せない。もはやネオクラシックカーと呼んでいい旧車である。

一方、5代目のタイプSを走らせれば、硬めのガッチリとした乗り心地、コクッと決まるゴキゲンなシフトフィール、ふかふかなソファ感覚のシートのかけ心地、サポート性のよさ、たとえエンジンを3000回転以上までまわしても静かな静粛性の高さなど、当たり前だが、5代目までの歴代プレリュードのなかではもっとも洗練された、現代にも通用する走りっぷりを披露してくれたのである。じつは5代目以前の中古車のほとんどがその5代目であり、走行距離10万km未満を中心に、価格は200万〜300万円といったところ。4速ATのほか、5速MTもちらほら見つけることができる。

もっとも、5代目を新型プレリュードの約半額の300万円で手に入れたとして、今後のメンテ費用とともに、新型プレリュードの半額の（新車ではなく中古車としての）価値があるかといえば、それは個人の予算、考え方、思い入れもあるだろうが、5代目の中古車の購入には、もっとも新しくても24年前のプレリュードだけに、慎重な判断が必要だろう。