「パンチェッタは大罪」と偽カルボナーラにイタリア農相が激怒した。騒動が起こったのはベルギー・ブリュッセルの欧州議会だ。

【映像】日本と本場イタリアのカルボナーラ比較（動画あり）

売店にあったラベルにはイタリア国旗があしらわれ、カルボナーラと銘打ったパスタソースを見た農相は「パンチェッタなど論外だ。これらの製品は最悪の“イタリア風”の代表格だ。これが欧州議会の売店に並ぶのは許しがたい。即刻調査を要請した」と憤慨。

ソースの原材料にパンチェッタ（豚バラ肉の塩漬け）が入っていたこと。農相はイタリア伝統のカルボナーラには厳格なルールがあり、それを守るべきだと主張。本場のカルボナーラではグアンチャーレという豚の頬肉の塩漬けが使われるという。

そこで、テレビ朝日の田中萌アナウンサーが、イタリアの伝統的なカルボナーラを体験するため東京高田馬場にある本格イタリア料理店「Trattoria Pizzeria Casasola」を訪れた。ローマ出身のジャンルカ・カサソーラ料理長はローマ4つ星ホテル料理長や、サッカーW杯2022カタールの欧州予選でイタリア代表の帯同シェフを務めた経歴を持つ。

本場イタリアのカルボナーラは見た目からして全然違う。イタリア伝統のカルボナーラのソースはチーズ、黒こしょう、卵黄で作る。チーズはペコリーノ・ロマーノという羊のミルクを原料としたもの限定。パスタはショートパスタを使うのがローマの伝統だ。ソースの隠し味にはグアンチャーレの炒め油とカサソーラ氏特製の秘伝のダシが入る。炒めたグアンチャーレをちらし、さらにチーズを削り入れ、最後にブラックペッパーを振りかけたら完成だ。

田中アナは日本のカルボナーラと本場イタリアのカルボナーラを食べ比べ。まずは日本のカルボナーラは「クリーミーなソースがパスタに絡んでたまらない。おいしい。濃厚でなめらか」とコメント。ソースはコンビニで買ってきたものだと知らされると驚いたが「おいしいですよね。手軽だし、茹でればいいだけだし」とした。

続いて本場のカルボナーラを実食。田中アナは「うん！おいしい！これはこれでおいしいぞ！チーズのコク？上に乗っているお肉もカリカリになって。噛むとうまみが出てきておいしい」と大満足。

一方、「これはこれでおいしいぞ！」のコメントについて、MCの千原ジュニアから「（正解は）『これがおいしい』よ。本場じゃないほうに使う言葉やん！逆よ！」とツッコミが入った。

「幸せ、いくらでも食べられる」と2皿を平らげた田中アナに、カサソーラ氏の妻が「そんなに食べて大丈夫？」と心配し、カサソーラ氏は「僕より食べました」と驚いた。

続いて訪れたのは東京・中目黒にあるイタリア料理店「Meat&Cheese Forne」。ジャパニーズ・カルボナーラ「一枚麺のサーロイン肉ボナーラ」を実食。皿の縁にローストビーフがびっしり9枚並び、真ん中には横幅20センチ、全長50センチの一枚麺が。食べにくい場合は、ハサミで切って食べるのもOKだという。

田中アナは「おいしい！」と舌鼓を打ちつつ、サーロインのローストビーフでカルボナーラを巻いて食べて「合いますね。マイルドに食べやすくしてくれる感じ。贅沢だなあ……」「今日の夜もイタリアンに行く予定があるんですけど、カルボナーラは何皿食べてもいい」とご満悦。“味変”で無料サービスのガーリックオイルやトリュフパウダーをかけるのもおすすめだという。

その食べっぷりを見ながら、同店の眞子貴弘店長は「結構食べますね……」とコメント。田中アナは「食べるの大好きなんです」と、2、3人前はあるという肉ボナーラを完食。眞子氏が「これを1人で食べる方、あまりいない。なかなか強者かと」と苦笑した。

一方、イタリア人は肉ボナーラをどう思うのか。ローマ出身の料理研究家・ベリッシモ・フランチェスコ氏は「いいアイデア！こういう料理を見るとうれしい。インスタ映えもするし。イタリアの政治家が言っていたように、これをイタリアの本格的な料理だぞというイメージを出したらよくないけど、これは全然問題ないので、創作メニューとしてすばらしい」と述べた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）