モデルの仁香（50）が22日、自身のインスタグラムを更新。留学中の17歳・長男とハグするショットを公開した

仁香の長男は現在、米国に留学中だが、一時帰国していたようで「嵐のようにUSへ戻りました」と空港でイメチェンした長男とハグするショットをアップ。「3年目の留学生活。夏に別れて冬まで帰らないのはやっぱりきつい笑 秋に１度ブレイクすると整います」とつづった。

「今回帰ってきて、1番変わったなーって思った。髪型も、金髪坊主に眉毛にライン入れたいと言われてひっくり返りそうになりましたが、話を聞いていると、自我の目覚めと、強く見られたい。舐められたくない。と言う男の子を感じました。カッコつけるためではなく、今のこの子にとっては鎧なんだなって思ったから否定せずやらせてみた笑（逆に翔パパの方が、過保護に火傷するとか色々反対してた笑）」と夫で写真家の柴田翔平氏も交えた家族ショットも披露した。

「きっとまた成長したら鎧は必要ないとなるでしょう！その頃はおしゃれを楽しむ意味で、カラーリングして欲しいなぁ。笑 @moriyoshi0118 @shachu_hair いつもありがとう」と記した。

「親友とも語り合えたみたいで嬉しそうだった。マレーシアの先輩のお宅に勉強合宿しに行ったり、ばあばのお誕生日に参加出来たり充実した10日間でした。また再来週から会えるのは嬉しい」「#proudmyson#曲の趣味が合ってきた」とつづった。

「イケメンなのがバレバレですね」「イケメンだから短髪が似合うのね」「とてもカッコよくステキな男の子に成長してますね」「素敵すぎる家族写真」「かっこよすぎる スタイル抜群」「めちゃおっきくなったね！」などのコメントが寄せられている。

仁香は30歳で結婚し、08年に男の子をもうけるも14年に離婚。2018年10月に、16歳年下の柴田氏と再婚している。