SixTONES、カウコン決定で大忙しの大みそかに 「COUNTDOWN JAPAN」「紅白歌合戦」にも出演
STARTO ENTERTAINMENTは6日、公式サイトを更新。所属アーティストが一堂に集まる、年末年始を跨いだカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」を東京ドームで午後10時30分（開演）より開催することを発表した。同イベントにはSixTONESも出演。SixTONESは、31日に『COUNTDOWN JAPAN 25/26』、『第76回NHK紅白歌合戦』とのライブ・歌番組のはしごで大忙しの大みそかとなる。
【写真】3年前のカウコン！TOKIO国分、SixTONES＆Snow Manとのオフショット
『COUNTDOWN JAPAN 25/26』は千葉・幕張メッセ国際展示場で行われ、SixTONESは16：50〜の出演予定。『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45）にはとある場所からの生中継で、デビューからのSixTONESの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露するとされている。
同イベントは、1996年〜2022年に大みそか〜元旦に毎年開催されてきたもの。今回の出演者はNEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan Aぇ! groupの12組となっている。
