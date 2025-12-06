将棋の第3回達人戦立川立飛杯準々決勝・第3試合が12月6日、東京都立川市の「立川ステージガーデン」で行われ、羽生善治九段（55）が屋敷伸之九段（53）に114手で勝利した。

【映像】羽生九段が勝利した瞬間

この結果、羽生九段の4強入りが決定。2年ぶり2度目の優勝を目指し、7日に行われる準決勝に臨む。

屋敷九段の先手となった本局は、相矢倉の出だしから激戦へと発展。羽生九段は「中盤のところはまずまずだと思っていたが、終盤に入ってから間違えてしまって、はっきり負けかなと思いながら指していた」と厳しい戦いを振り返った。

積極的な攻めの手を繰り出して猛追した屋敷九段は、「中盤は羽生九段にうまく指され押され気味かなと思っていた。終盤で勝負しに行ってかなり迫っていけたが、最後も詰みそうな感じがあったがなかなかうまく読み切れなかった」とコメントした。また、「羽生九段と和服を着て対局するのも久しぶりだった。アマチュアから奨励会、棋士となっても戦い続けてきた皆さんと、こうして素晴らしい舞台で戦えたことはありがたい経験となった」と今期の達人戦を総括した。

準決勝進出を決めた羽生九段は、「コンディションを整えて一生懸命やりたい」と次戦を見据えていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）