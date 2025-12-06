◇カーリング世界最終予選 日本8―4アメリカ(日本時間6日、カナダ)

ミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。女子日本代表のフォルティウスが6日、初戦でアメリカに勝利し、試合を吉村紗也香選手が振り返りました。

試合は2―2で迎えた第4エンド、後攻で日本は2点を加えて4―2とリードし、その後は両チームが1点ずつ加えた5―3で終盤を迎えます。

日本は第7エンドの最終ショットで会心のダブルテイクアウトを決め、その後もリードを死守。第8エンドも後攻のアメリカに1点を取らせる形にとどめ、第9、10エンドでも得点を重ねた日本が、アメリカに8―4で勝利。最終予選初戦で幸先の良いスタートを切りました。

試合を終え、日本代表の吉村選手は「アメリカも強いチームなので、必ず上がってくるチームだなと思っている。初戦を勝てたのはすごく大きいと思いますし、自分たちも1試合目からいい調子でプレーできたので、さらに精度を上げて明日も頑張っていきます」と手応えを語ります。

また、5―3で迎えた第7エンドの最終ショットでダブルテイクアウトを決め、リードを守った場面については「(投げる前に)角度的には当たる位置は見えていたので、思いっきり投げました。『いける』という自信はあったので選びました」と明かしました。

次戦は7日、ドイツを相手に試合に臨む日本代表。吉村選手は「初戦を踏まえて、さらに精度を上げていけるところがある。もっとうまくショットをつなげながら、まずは一投一投いいところに決めていきながら、今できることに集中して頑張ります」と力強く意気込みを語りました。