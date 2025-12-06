タレント山田邦子（65）が6日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。元TOKIOの国分太一（51）が11月26日に都内で会見を行い、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に日テレ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件などについて謝罪したことと、その後の日テレ側の対応について言及した。

国分は会見で、日テレとは「対立するつもりはない」としつつ、降板に至った詳細事案について「答え合わせをしたい」と繰り返し訴えた。

しかし、日テレ側は被害者への2次被害の恐れなどから「『答え合わせ』は難しい」と指摘。同局の福田博之社長は「ヒアリングの場で国分さん自ら述べられた内容そのものが重大なコンプライアンス違反にあたります」とし、「これ以上は必要ないと考えております」と応じない姿勢を明かしていた。

山田は、一連の問題に「全然分かんないですよね。一番言えるのは、事務所の力が弱くなったなっていう。時代が変わったんだなということ。少し前だったら、こういうふうには出なかったのかなと思いますけれども」と話した。

国分と日テレの関係に、「ちょっとこう、両方がかたくなったっていうか…。日テレさんのやり方も、もうちょっと説明があってもいいのか」と話し、「あるいは、間に入って両方に『まあまあ、まあまあ』って言う人が誰も…。助け舟が出ないっていうのも、ちょっと不思議ですね」と疑問を呈していた。