絢香の楽曲「花束じゃなくキミといたい」が、マリモホールディングスの新TV・WEB・ラジオCM「瞬間と永遠」篇に起用されることが発表された。

幅広い事業領域に取り組むマリモホールディングスでは、「現在」と「未来」の両方に真摯に向き合う姿勢を「瞬間と永遠」というメッセージに込めた新CMを制作した。CMには絢香が起用され、イメージキャラクターとして登場している。CM放映は12月7日(日)より全国（一部地域を除く）でスタートする。

楽曲「花束じゃなくキミといたい」は、最新アルバム『Wonder!』に収録されており、絢香自身が20年歌ってきた「愛」の集大成のような1曲。楽曲についてのコメントと、CM撮影を終えてのインタビューもあわせて到着した。

◆ ◆ ◆

■絢香コメント（楽曲「花束じゃなくキミといたい」に関して）

20年間、いろんな“愛”を歌ってきた私にとって、この曲はまさに“愛の集大成”。

「愛で始まり 愛で終わりを迎えたい」この言葉が、今の私が信じるものです。

親友の赤ちゃんの誕生で“愛に包まれて始まる命”を感じ、

祖母の最期を見届けながら“愛に包まれて終わる人生”の美しさに触れました。

きれいな言葉よりも、形のあるものよりも。

ただ、大切な人と一緒にいられることほど尊いものはない。

この曲は、そのシンプルだけど揺るがない想いを歌っています。

◆ ◆ ◆

■絢香インタビュー

――撮影を終えての率直な感想を教えてください。

絢香「タクシーで移動するという日常に近いシチュエーションだったので、とてもリラックスした空気の中で撮影をさせていただきました。」

――「瞬間と永遠」というテーマの新CMですが、絢香さんの、最近の“かけがえのない時間”ってどんな時間でしたか？また、プライベートな時間の中で「元気やパワーの源になっていること」があれば、あわせて教えてください。

絢香「最近はツアーで全国をまわっていて、その地その地でファンの皆さんと会える瞬間っていうのは、やっぱり直接歌を届けられる特別な場なので、毎公演本当にかけがえのない時間ですね。普段は子育ての日々なので、毎日子どもたちから笑顔とかパワーをもらっていますね。」

――今年でマリモホールディングスは10周年、そして絢香さんは来年でデビュー20周年という大きな節目を迎えますが、今、どんな心境ですか?

絢香「大好きなことを、20年も長く続けられるというのは、普段私の音楽を聴いてくれる皆さんがいる、そしてライブ会場にいつも足を運んでくれる方たちがいるから続けられていることなので、本当に感謝ですね。」

――20周年を目前にして、次の未来のために始めていることがあれば、教えてください。

絢香「いつも思うんですけど、こういう『今』っていう瞬間は今しかない、その『今』の積み重ねが未来につながっていると思うので、『今』をどれだけ大事に、おもいっきり楽しめるか。それは自分の活動もそうだし、歌うということももちろん、子育てもそう。いつも忘れないようにしていますね。」

――これから、“次に挑戦してみたいこと”はありますか？

絢香「やっぱり20年経っても、新しいことにはトライしていきたい。楽曲を作って届けるという作業の中でも、いろんな刺激を受けることで、まだまだきっと成長できる部分ってあると思うので、そこは止めずにトライしていきたいっていう思いがあります。」

――今回のCMをご覧の皆さんにメッセージをお願いします。

絢香「このムービーの世界観、そして『花束じゃなくキミといたい』という楽曲が重なることで、皆さんに少しでも明日への希望とかポジティブなものとしてこちらのCMが届いたらとても嬉しいです。」

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『Wonder!』

2025.9.3 CD Release / 9.2 Digital Release

購入リンク：https://ayaka.lnk.to/Wonder_CD_0903

Streaming ＆ Download：https://ayaka.lnk.to/Wonder ○CD+Blu-ray+LIVE CD（初回生産限定盤）

仕様：特殊ケース

封入特典：ステッカー

品番：AKCO-90090〜1/B 価格：\9,350（税込） ○CD+DVD

品番：AKCO-90092/B 価格：\6,600（税込） ○CD only

品番：AKCO-90093 価格：\3,41（税込）

DISC-1 [CD] ※3形態共通

1. Wonder!

2. You’re where I wanna go

3. アソブココロ

4. Versailles - ベルサイユ -

5. Dreaming

6. ひまわりの帰り道

7. ずっとキミと

8. Feelin’ goo-good

9. Me & You

10. 花束じゃなくキミといたい

11. Versailles - ベルサイユ - Piano version



DISC-2 [Blu-ray / DVD]

「Funtale Tour 2023」LIVE映像

1. 未来へ

2. にじいろ

3. Joyful Change

4. Only Star

5. Victim of love

6. Why

7. 夢幻花火

8. 幻想曲

9. 三日月

10. Woman

11. 突き破る本能

12. Beautiful World

13. ありがとうの輪

14. AoRaKi

15. あなたの世界が

16. Have fun !!

17. To The Moon

18. Home

19. みんな空の下



DISC-3 [LIVE CD] ※初回生産限定盤のみ収録

「Funtale Tour 2023」LIVE音源

1. 未来へ

2. にじいろ

3. Joyful Change

4. Only Star

5. Victim of love

6. 夢幻花火

7. 三日月

8. Woman

9. 突き破る本能

10. Beautiful World

11. ありがとうの輪

12. AoRaKi

13. あなたの世界が

14. To The Moon

15. Home



◆CDショップ予約先着購入者特典

・ファンクラブ「絢香Shop」：本人直筆サイン(プリント)入りアナザージャケット

・TOWER RECORDS：クリアファイル (A5サイズ)

・HMV：ステッカー

・Amazon.co.jp：メガジャケ (形態別絵柄)

・楽天ブックス：コンパクトミラー

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

・その他CDショップ：ポストカード

※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※一部取り扱いのない店舗・ECサイトもございますので、ご確認の上ご予約下さい。

◾️＜絢香 Wonder! Tour 2025＞ 終了公演は割愛

2025年

12/6（土）兵庫・たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール

開場/開演 16:00/17:00 12/7（日）滋賀・ひこね市文化プラザ グランドホール

開場/開演 16:00/17:00 チケット料金 全席指定：9,400円（税込）

※未就学児童入場不可

チケット発売リンク：https://lit.link/sogoticket