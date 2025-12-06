それドコの！？→【ZARA】なんです♡ 1点投入で即おしゃれ！「ふわふわ小物」
コーディネートに取り入れると、一気に冬感が増して可愛くなるフェイクファーの小物。リッチな見た目でコーディネートを格上げする、ふわふわの小物を探すなら【ZARA（ザラ）】は要チェックです。ハンドバッグや防寒グッズなど、季節感たっぷりな注目商品をピックアップしました。
手元がぱっと垢抜けるファーミトン
【ZARA】「ショートフェイクファーミトン」\4,390（税込）
毛足の長いリッチなフェイクファーを使った、存在感のあるミトン。指先が出ているので、そのままスマホやタッチパネルの操作ができて便利そうです。高見えしそうなエクリュのフェイクファーで、シンプルなトップスやコートと合わせると、手元が一気に華やぎそう。防寒のためはもちろん、アクセサリーのように使いたくなりそうなミトンです。
フェイクファー × ビーズでコーデを華やかに
【ZARA】「フェイクファー & グリッター ハンドバッグ」\ 6,590（税込）
ふわふわのフェイクファーに、ビーズでフラワーモチーフを描いた、華やかなハンドバッグ。落ち着いたブラウンのフェイクファーの上で、ビーズの装飾がキラキラ輝き、コーディネートのアクセントとして大活躍の予感です。高さ14.5cm × 幅18cm × マチ8.5cmのミニサイズで、付属のストラップを付ければショルダーバッグとして使うことも可能。
冬らしさたっぷりのショートブーツ
【ZARA】「フェイクファーショートブーツ」\7,990（税込）
ぽってりとした見た目が可愛い、ボリューム感あるショートブーツ。なめらかなスウェード調の素材と、ふわふわしたフェイクファーの組み合わせが、コーディネートを一気に冬らしく見せてくれそう。フラットデザインのソールは3cmと高すぎないので、たくさん歩いても足に負担がかかりにくそう。ブラウンとブラックの2色展開で、どちらも幅広い着こなしに取り入れやすそうなカラーです。
大きなリボンが大人可愛いイヤーマフ
【ZARA】「リボンフェイクファーイヤーマフ」\3,590（税込）
落ち着いたブラウンのフェイクファーを使った、あたたかそうな見た目のイヤーマフ。アーム部分には大きなリボンがあしらわれていて、装着するとまるでリボンのカチューシャをつけているような状態になります。ダークブラウンとブラックといった落ち着いた色の組み合わせなので、大人も取り入れやすそう。毛足の長いフェイクファーと、存在感のあるリボンで、ぱっと華やかな印象を与えられそうです。
writer：Hina.W