それドコの！？→【ZARA】なんです♡ 1点投入で即おしゃれ！「ふわふわ小物」

コーディネートに取り入れると、一気に冬感が増して可愛くなるフェイクファーの小物。リッチな見た目でコーディネートを格上げする、ふわふわの小物を探すなら【ZARA（ザラ）】は要チェックです。ハンドバッグや防寒グッズなど、季節感たっぷりな注目商品をピックアップしました。

手元がぱっと垢抜けるファーミトン

【ZARA】「ショートフェイクファーミトン」\4,390（税込）

毛足の長いリッチなフェイクファーを使った、存在感のあるミトン。指先が出ているので、そのままスマホやタッチパネルの操作ができて便利そうです。高見えしそうなエクリュのフェイクファーで、シンプルなトップスやコートと合わせると、手元が一気に華やぎそう。防寒のためはもちろん、アクセサリーのように使いたくなりそうなミトンです。

フェイクファー × ビーズでコーデを華やかに

【ZARA】「フェイクファー & グリッター ハンドバッグ」\ 6,590（税込）

ふわふわのフェイクファーに、ビーズでフラワーモチーフを描いた、華やかなハンドバッグ。落ち着いたブラウンのフェイクファーの上で、ビーズの装飾がキラキラ輝き、コーディネートのアクセントとして大活躍の予感です。高さ14.5cm × 幅18cm × マチ8.5cmのミニサイズで、付属のストラップを付ければショルダーバッグとして使うことも可能。

冬らしさたっぷりのショートブーツ

【ZARA】「フェイクファーショートブーツ」\7,990（税込）

ぽってりとした見た目が可愛い、ボリューム感あるショートブーツ。なめらかなスウェード調の素材と、ふわふわしたフェイクファーの組み合わせが、コーディネートを一気に冬らしく見せてくれそう。フラットデザインのソールは3cmと高すぎないので、たくさん歩いても足に負担がかかりにくそう。ブラウンとブラックの2色展開で、どちらも幅広い着こなしに取り入れやすそうなカラーです。

大きなリボンが大人可愛いイヤーマフ

【ZARA】「リボンフェイクファーイヤーマフ」\3,590（税込）

落ち着いたブラウンのフェイクファーを使った、あたたかそうな見た目のイヤーマフ。アーム部分には大きなリボンがあしらわれていて、装着するとまるでリボンのカチューシャをつけているような状態になります。ダークブラウンとブラックといった落ち着いた色の組み合わせなので、大人も取り入れやすそう。毛足の長いフェイクファーと、存在感のあるリボンで、ぱっと華やかな印象を与えられそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W