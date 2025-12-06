歌手でタレントの松本伊代と早見優が６日、東京・丸の内のコットンクラブでスペシャルライブ「ＳＷＥＥＴ ＷＩＮＴＥＲ 〜Ｌ―Ｏ―Ｖ―Ｅ〜」を行った。

「花の８２年組」として知られるデビュー同期の親友コンビが、昨年から同所で始めたライブ。今年は「恋の歌をたくさん歌いたい（松本）」と、愛をテーマにした昭和・平成の名曲をカバーした。客席後方から竹内まりやの「すてきなホリデイ」を２人で歌いながら登場。ボサノバの名曲「マシュ・ケ・ナダ」や、ＰＵＦＦＹの「愛のしるし」など全１５曲を披露した。

松本は「センチメンタル・ジャーニー」、早見は「夏色のナンシー」と、それぞれの代表曲でも盛り上げた。ＭＣでは「２人合わせて『夏色ジャーニー』です！」と、決めポーズつきで３度も声をそろえた。

会場には松本の夫・ヒロミのうちわを持参するファンも。松本は「ヒロミさんに初めて声をかけた、あの日に戻りたいです。あの時に声をかけてなかったらどうなっていたか」と妄想。これに早見は「それならヒロミさんが伊代ちゃんに声をかけて、今とあんまり変わらなかったんじゃない？」と応じた。

早見はデビュー当時について「私たちアイドルはマネジャーの目が光ってたから、（男女で）２人きりになれるのはラジオのブースの中だったよね」と回想。「誰とは言えないけど、その時に『僕のアルバム聴いて』とアルバムをいただいて、歌詞を見たら電話番号書いてありましたよ」と懐かしそうにエピソードを披露した。

ラストは２人で鈴を鳴らしながら「ジングル・ベル」を歌い、一足早いクリスマスムードを届けた。