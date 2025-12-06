SKY-HIが、生ドーナツ専門店「I’m donut？」のコラボレーションによるCDサイズのリングドーナツ「I’m CD？」を2025年12月11日より期間限定で発売することを発表した。

「I’m CD？」は、12月12日にリリースするデジタルアルバム『Success Is The Best Revenge』にも収録される楽曲「It’s OK」の世界観をモチーフに「I’m donut？」平子良太シェフが独自レシピをもとに新たに開発。直径約12cmというインパクトあるサイズ感でありながら、グルテンフリーで身体にやさしいこだわりの生地を使用した特別なドーナツが完成した。

ホワイトでシンプルな外見が、曲の“優しく包み込む雰囲気”を表現。中身はグルテンフリーのチョコレート生地にベリージャム・フレッシュなイチゴ・チーズクリームが合わさり、“優しさの中にある強さ”を味で感じられるように仕上げられているとのこと。

本商品は、SKY-HIオリジナルメッセージ入りのCDサイズの特製ボックスに封入され、購入者は表面のQRコードからドーナツの着想のもととなった「It’s OK」のMVを観ることができる。

本商品は、「I’m donut？」のグルテンフリー店舗である「I’m donut？ グルテンフリー渋谷青山通り」「I’m donut？ グルテンフリー＆ヴィーガン渋谷青山通り」の2店舗にて、12月11日から12月14日の4日間、数量限定で販売される。

さらに、12月11日、12日に東京・豊洲PITで開催される＜SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-＞会場でも、購入特典のオリジナルステッカー付きで数量限定での販売が決定した。

◾️SKY-HI×「I’m donut？」コラボ商品「I’m CD？」 販売価格：3,000円（税込）

販売店舗：

I’m donut？グルテンフリー渋谷青山通り

I’m donut？グルテンフリー＆ヴィーガン渋谷青山通り

発売期間：2025年12月11日(木)〜12月14日(日)

販売開始時間：12時ごろ〜

※両店舗とも数量限定で、なくなり次第販売終了となります。

※ご購入はお一人様1点までとさせていただきます。

※ご希望の際はレジにてスタッフにお申し付けください。

※専用ボックスおよびステッカーのみでのご提供はいたしかねます。

ライブ会場販売

12月11日（木）、12日（金）＜SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-＞豊洲PIT会場にて数量限定販売

購入特典：オリジナルステッカー（非売品）

※販売開始時間などの詳細は後日お知らせ致します。

◾️デジタルアルバム『Success Is The Best Revenge』

2025年12月12日（金）リリース

Pre-add / Pre-save：https://avex.ffm.to/successisthebestrevenge ▼収録内容

01.The Best Revenge

02.It’s OK

03.No Flexin’

04.deaf feat. edhiii boi

05.大丈夫 feat. Novel Core

06.ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP (Prod. ist)

07.SUPER IDOL feat. Nissy

08.At The Last

09.Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)

10.If I die tomorrow

11.Success is