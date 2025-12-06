大谷翔平カードオークション

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の限定カードが驚異の人気を見せている。米スポーツコレクションサイト「ファナティクス・コレクト」のオークションで、認定サイン入り1/1カードが入札開始からわずか25分で17万ドル（約2641万円）に到達。5日（日本時間6日）には締切まで13日を残して95万ドル（約1億4000万円）まで高騰し、注目を集めている。

カードは大谷のサイン入り。金色のMLBロゴが封入されている。大谷が今季7号を放った4月29日（同30日）のマーリンズ戦で実際に着用していたユニホームから取られたものだ。世界で1枚しかない逸品だという。4日（同5日）、ファナティクス・コレクト公式Xはオークション開始からわずか25分で17万ドルに達したと投稿。しかし、その翌日にはさらに5倍以上に高騰したという。

同アカウントは「これは今95万ドルだ……そしてまだ13日も残っている」と驚きの絵文字も添えて投稿。日本のファンからは様々な声が上がった。

「95万ドルだと!? しかもまだ2週間くらいある」

「まだ13日を残して1億円超え。 いったい最終額はいくらになるのか…？」

「なんと！＄950.000」

「あと13日もあるのに95万ドル」

大谷は今季、レギュラーシーズンで自己最多55本塁打を放ち、投手としても復帰。ポストシーズンでもチームの2年連続ワールドシリーズ制覇に貢献し、3年連続4度目のMVPも受賞した。11月25日には来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を自身のインスタグラムで表明した。



（THE ANSWER編集部）