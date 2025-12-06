お笑いタレントの村上ショージが6日、自身のインスタグラムを更新。7月の参院選で社民党から比例代表候補として出馬し、当選した俳優・タレントのラサール石井氏と再会したことを報告した。



「昨日は長い長いお付き合い、さんまさんのコント舞台にも共演した今は国会議員で有ります社民党ラーサル石井さんが顔を出してくれました」と投稿。「流石顔つきも変わって風格が沢山大変な勉強することばかりだそうですが日本の為に頑張ってくださいね！」とエールを送った。



続けて「さんまさんも懐かしく短い時間でしたがお話ししてまた時間あればまたと、石井さん風のように去って行きました 忙しいでしょうが身体気をつけて頑張ってくださいね！私も頑張ろう！」とつづり、石井氏と村上や明石家さんまとのそれぞれ２ショット写真を掲載した。



フォロワーからは「ラサール石井さん、お久しぶりにお顔を見ましたが立派になられましたね」、「ラサール石井さん ほんと顔つきが変わられて 政治家さんのお顔になられてますね」、「笑いの溢れる日本に尽力してほしいですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）