お笑いコンビ、麒麟の川島明（46）が6日放送のTBS系「ギリある☆マニュアル」に出演。再現ドラマの俳優陣にツッコミを入れた。

同番組は「誰もが遭遇の可能性がギリあるトラブルへの対処法を学ぶ」というテーマのもと、再現ドラマを軸に学ぶバラエティー。

1つ目のテーマは「親が死ぬ前にスマホのパスワードを聞いておかなかっただけで借金2000万円を背負うことがギリある」というもの。

再現ドラマには小沢真珠（48）、大河内奈々子（48）が出演。ドラマがスタートすると、藤本美貴は「豪華！」と反応し、川島も「昼ドラを支えたおふたりや」と、小沢と大河内が共演し、04年にブームとなったフジテレビ系ドラマ「牡丹と薔薇」を思い出すように語った。

2つ目のテーマは「ある日突然隕石（いんせき）が自宅に直撃して、大損したり、大儲けすることがギリある」というもの。こちらの再現ドラマには松尾諭（49）、遠藤久美子（47）が夫妻役として出演した。

川島は「なんでここ（再現ドラマ）豪華なん」とつっこんだ。SUPER EIGHT横山裕は「1本ドラマ撮れるって」と驚いた。