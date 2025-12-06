元衆議院議員の宮崎謙介氏（44）が6日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。元TOKIOの国分太一（51）が11月26日に都内で会見を行い、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に日テレ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件などについて謝罪したことに私見を述べ、「浮上のきっかけ」について語った。

国分は会見で、日テレとは「対立するつもりはない」としつつ、降板に至った詳細事案について「答え合わせをしたい」と繰り返し訴えた。

宮崎氏は、「情報が出そろっているわけじゃないので何とも言えない」としつつ、「答え合わせっていうワードがあったと思うんですけど。国分さんも、入試を3月にやって、夏休みぐらいに答え合わせをしたい、みたいな感じのタイムラグがあるような印象」と指摘。「答え合わせをしたいんだったら、すぐでもよかったんじゃないの、とは個人的には思った」と語った。

また、「あの映像を見る限り、国分さんも相当反省をされて、憔悴（しょうすい）しきっているなという感じを覚えましたんで。どん底にいっても、明るい未来が待っていますからね。あきらめなければ。国分さんにはぜひ前を向いて頑張ってもらいたい」と励ました。

宮崎氏といえば、妻の金子恵美氏の出産入院中の不倫報道で議員辞職した経験があり、MCのフリーアナウンサー石井亮次（48）が「それは宮崎さんにしか言えないこと」と苦笑。「底を打って、角度をつける（再浮上する）のって、何かきっかけみたいなのがある？」と質問した。

宮崎氏は「とことんまで落ちるってことが大事です。どんどんたたかれ、たたかれ、たたかれ…これ以上たたかれなくなったら、ちょっと上がってきます。自然にですね」と語った。

さらに、「エゴサーチでずっと100％悪口だったのが、1件『おもしろいんじゃないか』みたいなのが出てくると、『おもろい』『おもろい』って」と、世間の反応が批判一辺倒から、次第に変わっていったことを明かす。「その後に、ちょっと政治の話もできるようになった。それまではできなかった」と振り返っていた。