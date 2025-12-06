全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新大塚のスパゲッティ専門店『nokisaki商店』です。

華麗＆多彩なアレンジに食べる前から胸躍る

間借り営業を経て、2023年にオープンしたスパゲッティ専門店。ナポリタンやミートソース系などもありつつ、特にランチメニューの大半を占めるのが明太子＆たらこフレーバーなのだ。

タラコとワサビのエビまみれ1480円

『nokisaki商店』タラコとワサビのエビまみれ 1480円 爽やかなわさびの香りとピリッとした刺激がタラコのコクを引き立たせる

それもワサビクリームと合わせてみたり、バジルを使ったジェノベーゼ仕立て、はたまた梅やウニといった和素材とのタッグなど、変化球のアレンジを効かせても、食べてみればたらこをきちんと主役に立たせた一体感に舌を巻く。

麺はイタリア産の乾麺でやや細めのスパゲッティーニ。ほんの少し長めに茹でたもっちり感がイタリアンのパスタでなく日本のスパゲッティらしい表情を生んでいた。

さらにディナータイムは、つまみにうれしいバルメニューが揃い、ピッツァもオンメニュー。ワイン片手にがっつり行こう！

『nokisaki商店』店主 鈴鹿宗史さん

店主：鈴鹿宗史さん「ランチタイムは大盛り（150g）まで増量無料です！」

『nokisaki商店』

新大塚『nokisaki商店』

［店名］『nokisaki商店』

［住所］東京都豊島区南大塚3-2-10林ビル1階

［電話］03-6826-9428

［営業時間］11時半〜14時半LO、17時半〜21時LO※土：12時〜14時LO、18時〜21時LO

［休日］日・祝

［交通］地下鉄丸ノ内線新大塚駅1番出口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、ローストポークの画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】どーんとのったベーコンに驚く、明太子カルボナーラ（7枚）