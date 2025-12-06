「全部鹿島に上回られた。叩きのめされた」歓喜に沸くライバルの横で…今季３人目の横浜FM指揮官が伝えた現実「来年こそは強いマリノスを取り戻す」
歓喜に沸く鹿島アントラーズ。その横には横浜F・マリノスがいた。
一時は最下位に沈み、かつてないほど苦しみながら前々節にJ１残留を決めた横浜FMは12月６日、最終節で首位の鹿島と敵地で対戦。序盤からペースを握られ続け、元マリノスのレオ・セアラに複数得点を許した後、終了間際に天野純が１点を返すのがやっとで、１−２で敗れた。
この結果、鹿島の９年ぶり９度目のJ１制覇が決定。横浜FMは目の前でライバルの悲願成就を見届ける羽目になってしまった。
試合後、相次ぐ監督交代により、今季３人目のマリノス指揮官を担う大島秀夫がインタビューに対応。優勝した鹿島との差をひしひしと感じたようで、「立ち上がりから最後まで、自分たちが強みにしてきた部分、やらなきゃいけない部分を全部鹿島に上回られた。スタジアムも含めて、本当に全体で叩きのめされたなって印象です」と語った。
先日に続投が決まった。不甲斐ないシーズンを繰り返すわけにはいかない。大島監督は覚悟と、サポーターへの感謝をこう示した。
「色んな経験をして苦しいシーズンを戦い抜いた、この一体感とか、選手１人１人が胸に刻んだものは来シーズンに繋がる。またそれを奮い立たせて来シーズン戦いたい。
本当に苦しいシーズンでしたけど、どんな時も背中を押してくれて本当に感謝しています。１年間ありがとうございました。来年こそは強いマリノスを取り戻して頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします」
宣言通り、強いマリノスを取り戻せるか。争うべきは残留ではなく、優勝だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
