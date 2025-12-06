オランダ国内で広まった“楽観論”　森保ジャパンと同居した組分け抽選結果に元代表戦士が自信「彼らに負けることはない」

レジェンドであるクーマンが率いるオランダ。その国内では森保ジャパンに対する分析が早くも展開された(C)Getty Images

シビアな組み合わせだ。

現地時間12月5日、アメリカの首都ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで、来年6月に開幕する北中米ワールドカップの組分け抽選会が行われ、8大会連続8度目の出場となる日本は、オランダ、チュニジア、そして欧州予選プレーオフB組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニア）の勝者と同じグループFに加わった。

欧州2か国が同居するグループに入った日本。史上初のベスト8進出を目指すチームにとっては厳しい戦いが待ち受けている。それは仮に1次リーグを突破したとしても同様で、史上最多5度の世界一を経験している“王国”ブラジルとマッチアップする可能性もある。森保一監督が「厳しいグループに入ったなという印象。相手が強いということ」と気を引き締めたのも無理はないだろう。

もっとも、オランダ国内では、「楽観論」が唱えられた。

過去の実績、そしてタレントの顔ぶれから、このグループにおいて1次リーグ突破の「最右翼」といっても過言ではないオランダ。ゆえに通算成績で3戦無敗（2勝1分け）と分がいい日本も眼中にないのかもしれない。元サッカー選手で、国内の人気解説者でもあるハンス・クラーイJr.氏は、米スポーツ専門局『ESPN』のオランダ版で、「日本戦は興味深い。難しい試合になるかもしれない」と前置きした上で、次のように論じた。