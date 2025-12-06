「痩せましたね」今井翼の最新ショットに反響「めちゃくちゃ仕上がっててやばい」「すごいマッチョに！？」
タレントの今井翼さんは12月5日、自身のInstagramを更新。筋トレに励む最新ショットを公開しました。
【写真】今井翼の筋肉バキバキ姿
また、「まだまだ理想には程遠いですが、継続は力なりで、目標を塗り替えていきます！」と、意気込みを語り、「先月はマイナス3キロ達成」したことを明かしています。
ファンからは、「えぇ！？めちゃくちゃ仕上がっててやばい」「かっこよすぎて困ります」「ジム効果バッチリですね」「めっちゃヤバい」「努力は裏切らない！」「あの頃の翼様に戻っている」「すごいマッチョに！？」「痩せましたね」「肩の筋肉つきましたね」と、絶賛の声が集まりました。
「かっこよすぎて困ります」今井さんは「本日２部トレ 日中、ハワイを満喫したので夕飯前に再びホテルのジムへ！」とつづり、1枚の写真を投稿しています。胸から上の自撮りショットです。タンクトップからのぞく肩と腕の筋肉質なラインが、努力の成果を物語っています。
