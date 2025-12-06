スペイン・ビルバオのグッゲンハイム美術館などで知られる世界的建築家のフランク・ゲーリーさんが亡くなりました。96歳でした。

【映像】フランク・ゲーリーさんが手掛けた建築物の数々

ロイター通信などによりますと、フランク・ゲーリーさんは5日、アメリカ・カリフォルニア州のサンタモニカの自宅で呼吸器疾患のため死亡しました。

ゲーリーさんは1929年にカナダのトロントで生まれ、10代でアメリカに移住後、南カリフォルニア大学とハーバード大学で建築を学びました。1989年には「建築界のノーベル賞」とも称される米プリツカー賞を受賞し、その独創的な想像力と表現力は現代建築に多大な影響を与えました。

代表作には、チタンやステンレススチールのパネルで曲線を多用した、スペイン・ビルバオのグッゲンハイム美術館やアメリカ・ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールなどがあります。

ビルバオの市長は「世界で最も偉大な建築家の1人が私たちのもとを去りましたが、彼の作品は私たちの街に永遠に残るでしょう。ビルバオは彼の才能と、私たちの街に寄せてくれた愛情に、これからもずっと感謝し続けます」とコメントしました。

また、兵庫県神戸市にはゲーリーさんがデザインを手がけた国内で唯一の作品「フィッシュ・ダンス」があります。（ANNニュース）