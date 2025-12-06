乗り放題でひとり豪華な甲府旅へ！ 心躍らせる女子高生が出会ったのは――／旅はオールパス
『旅はオールパス』（少年FLY：企画、高橋美鈴（Friendly Land）：原案、iimAn（Friendly Land）：漫画/KADOKAWA）第1回【全10回】
台湾人と日本人の両親を持つ林小鈴（リンシャオリン）の趣味は、鉄道の旅。高校2年の春休み、甲府へのひとり旅をしていた彼女は、駅で困っている北欧出身の留学生・エレオノーラと知り合う。ふたりはなりゆきから、富士山を見にいく旅を共にするのだが――。旅はいつだって思いがけないことの連続。ひとりもいいけど、誰かと一緒の旅もいい。女子高生たちによる、わくわくゆるゆる日本旅を描いた『旅はオールパス』をお楽しみください！
