価値のない茶葉の粉末が次々と売れる！ 令和の社長が考案した商品に江戸の民衆は熱狂／大江戸イノベーション
『大江戸イノベーション』（樋田よしなり：著、山村竜也：監修/KADOKAWA）第8回【全9回】
【漫画】『大江戸イノベーション』を第1回から読む
とあるベンチャー企業の若手社長・榊は、階段から落ちた時になぜか江戸時代にタイムスリップしてしまう。飛ばされた先はよりによって、争いと変化が絶えない激動の幕末。突然のことに戸惑うものの、何はともあれ金を稼ぐことが先決。榊がまず取り掛かったのは、居候先の潰れかけの茶屋を立て直すこと。現代の知識と持ち前の経営スキルを駆使し、江戸時代に経営革命を巻き起こす――!? 目指すは日本一の商売人！ 令和の社長が江戸時代で成り上がる『大江戸イノベーション』をお楽しみください！
