整形級の激変メイク動画を中心に爆発的人気を誇る美容クリエイター・GYUTAE（ギュテ）が12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。ステージに登場しサングラスを外すと、悲鳴にも似た歓声が上がった。

【映像】全身脱毛症を公表、激変メイクが話題のGYUTAE（サングラスを外した姿も）

ステージに登場したGYUTAEは全身ブラックのクールな衣装で登場。ランウェイの先端に辿り着くと、サングラスを外し、目線を客席に向けると、観客からは悲鳴にも似た大歓声が起こった。

このGYUTAEのステージングを受け、コメント欄には「かっけー！」「決まってるな」「スタイル抜群」などの声が上がった。なおGYUTAEは、2024年7月に更新したYouTubeでの動画で、身長183cmと公表している。

YouTubeを中心に活動するGYUTAE。独学で学んだメイクテクが話題を呼び、SNS界隈で高い人気を博す。髪の毛やまつげ、眉毛など、全身の毛が生えない全身脱毛症を患っていることを公表している。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）