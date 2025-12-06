◇プロボクシング U−NEXT BOXING.4 WBO世界フライ級タイトルマッチ アンソニー・オラスクアガ《12回戦》桑原拓（2025年12月17日 両国国技館）

WBO世界フライ級4位の桑原拓（30＝大橋、14勝9KO2敗）が6日、横浜市内の所属ジムでWBO世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳、10勝7KO1敗）への挑戦に向けた練習を公開した。

1ラウンドずつ披露したシャドーとミット打ちでは「スピードスター」の異名通り、切れのある動きで状態の良さをアピール。「モチベーションはマックス。相手の嫌なところを突いていってイライラさせる展開にしたい。KOでも判定でも競った試合でも、とにかく勝ちをもぎ取る気持ち」と力強く意気込んだ。

桑原にとっては24年5月、東京ドームでWBA世界同級王者だったユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）に挑戦し0―3判定負けを喫して以来、2度目の世界挑戦。「一度目はふわふわした気持ちもあったが、ここまで落ち着いて練習を積んでこられている」と平常心を強調。これには所属ジムの大橋秀行会長（60）も「前回の試合前のスパーとは雲泥の差。技術も体のパワーも全然違った。前回の10倍は調子が良い」と太鼓判。WBA世界ライトフライ級2位・吉良大弥（22＝志成、3勝2KO）らとのスパーリングをこなしてきた桑原自身も「前回よりもパワーも切れもある。減量の疲れも感じていない。（状態の良さは）1000です。前回が100なので10倍で」と冗舌だった。

これ以上ない超強力な援軍も得ている。27日にサウジアラビア・リヤドでの試合が控える、同門の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32）が試合当日に観戦に駆けつけるという。飯村樹輝弥（27＝角海老宝石）の負傷により急きょ巡ってきた大一番を前に「チャンスだから頑張れよ！」と激励されたという。オラスクアガの動きを真似た尚弥と4ラウンドのマスボクシングを行ったことも明かし「アドバイスをいただいた。（効果は）めっちゃありました。何でもできるなこの人は」とサポートに感謝。得た“効果”については、口に人さし指を立てていたずらっぽく笑った。ネリ戦前に使用していた練習用グローブもプレゼントされ“尚弥パワー”で王座奪取を狙う。

またオラスクアガは前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）のジムメート。来年5月に東京ドームで計画される尚弥―中谷の「代理戦争」でもある。桑原は「何となく（意識は）ありました。負けられない理由が増えました」と意気込み、4度目の防衛を目指す強敵オラスクアガ討ちを誓った。

一方で尚弥の弟・拓真の“塩対応”には苦笑いだ。同門の同級生は、11月24日にWBC世界バンタム級王者決定戦で那須川天心（27＝帝拳）に3―0判定勝ちし、王座返り咲きを果たした。試合後はLINEで「おめでとう」とメッセージを送り、拓真からは「バトンつないだよ！」と返信があった。それでも拓真は試合翌日会見で「同級生からのメッセージはなかった」と発言。これには「グサッときました。俺送ったのに…ショックでした」と本音も飛び出していた。