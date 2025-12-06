グラドル都丸紗也華（29）が6日、都内で、2026年カレンダー発売記念イベントに出席した。

今年について、「いろんな方が言っていますが、ホントに年々速く感じる」とすると、「昨年、教習所に行きたいと話していましたが、通えずに終わってしまったので、来年こそは免許を取りたいです！」と猛アピールした。

仕事面では「写真集を姉妹で出します」とし、「その撮影が今年あったので、それが思い出ですね」。妹亜華梨（24）も同じ事務所に所属し、グラドルとして活動中。「グラビアを始めた頃から、姉妹で写真集を出すことが夢だった」と目を輝かせた。決まった際を「めちゃめちゃうれしかった」と振り返り、「お母さんも喜んでいました」と親孝行になったことを明かした。

その上で、「来年は写真集発売で、妹と仕事がいっぱいできたらいいなと思います」と期待に胸を膨らませた。

自身は来年30歳。「20代でやっておいたほうがいいことを調べたりしたけど、免許と旅だった」という。そのため、今年の目標に免許取得と旅行をあげた。

また、仕事面では「今年（歯を）矯正をしたので、まだやったことがない美容系もやりたい」とすると、「お仕事待ってます！」とアピールした。