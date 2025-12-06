モデルの野崎萌香（35）が6日、警視庁麻布署で一日警察署長を務め、都内で「冬のTOKYO交通安全キャンペーン」に出席した。

この日は警察官の制服を着用し登場。麻布十番周辺でパレードを実施し、六本木ヒルズでトークショーを行った。警察官の制服を着用するのは初めてだったといい、「今年はお芝居の仕事をさせていただくことが多く、看護師さんの役を演じたりして、制服を着る機会に恵まれている」とにっこり。「体にフィットしていて、ウエストがきゅっとなっているので、着心地はとてもいいです」と語った。

港区出身で、幼稚園から大学まで麻布十番周辺で過ごした。この日は友人や家族も訪れたといい「今日パレードで通った道も通学路でしたので、感慨深く、温かい気持ちになりました」としみじみと語り、「たくさんの方が遠くから手を振ってくださったので、とても大きなエネルギーをいただき、幸せな気持ちでパレードをすることができました」と振り返った。

続けて「日本でワールドカップがあった時に私は学生で、当時はフーリガンの方々がいらっしゃたので、警察署の方々が護衛しながら通学させてくださった。麻布警察署の方々には本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を語った。