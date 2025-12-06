妖討伐の大将として、使命一筋に生きてきた皇弟。「妖影憑き」と噂される姫を一目見ると…／鳥籠のかぐや姫
『鳥籠のかぐや姫』（永倉早：漫画、鶴葉ゆら：原作、セカイメグル：キャラクター原案/KADOKAWA）第6回【全6回】
人ならぬ力ゆえに“妖しの姫”と呼ばれて虐げられてきた少女・かぐや。心を閉ざして生きてきた彼女の前に現れたのは、妖影を討つ黒鳶隊の大将・祇王隆勝だった。隆勝の差し伸べた「仮初めの結婚」という救いの手が、かぐやの運命を大きく変えてゆく。厳しくも優しく見守ってくれる彼に、心は惹かれ始めて…。切なくも甘やかな恋の始まり。鳥籠の少女は羽ばたき、光り輝く――。異能×和風恋愛ファンタジー『鳥籠のかぐや姫』をお楽しみください。
