ニューヨークの２大人気球団が、思わぬ牾位遒慮撃瓩悩討啣于屬鮖兇蕕靴討い襦Ｈ端は今オフにヤンキースからＦＡとなり、メッツと３年総額５１００万ドルで契約した救援右腕のデビン・ウィリアムズ投手（３１）。ヤンキースで１年のみ過ごした今季は決して華々しいものではなかったが、移籍が決まってもなおブロンクスのファンから執拗な批判が続き、ウィリアムズ本人もＳＮＳで反撃。そこへ地元スポーツラジオ番組の司会者が強烈な狡匹ぢ任銑瓩鯤ち、波紋が広がっている。

火をつけたのは、ニューヨーク地元ラジオ局「ＷＦＡＮ」で爛筌鵐ース寄り瓩箸靴特里蕕譴訖裕せ焚饉團リス・マクモニグル氏だ。生放送で「ヤンキースが地区優勝できなかった最大の要因はウィリアムズだ」と名指しで断罪。続けて８月のアストロズ戦を例に挙げ、ウィリアムズが暴投でランナーを進めて失点し、さらに痛恨の被弾を許したプレーを「チームの流れを壊した元凶」として激しく批判した。

今季のウィリアムズは防御率４・７９、セーブ成功１８／２２とキャリアワーストの成績で終えた。ヤンキースのブーン監督が起用を続けたことにも批判が飛び、本人にとっても苦しい１年だったのは確かだ。しかし「失策王」の正遊撃手・ボルピをはじめ守備の乱れや他投手の不調など複合要因は明らかに多く、ウィリアムズひとりが低迷の原因では決してない。

それでもＮＹのヤンキースファンは容赦ない。同じＮＹのライバル球団・メッツへの移籍が発表されると一部ヤンキースファンがＳＮＳで「戻ってくるな」「お前のせいで終わった」と暴言を浴びせ、ウィリアムズはインスタグラムで「ＤＭで怒ってるヤツら、必死すぎだろ」と反撃。このような応酬がＮＹの野球ファンを再び猜断瓩垢覯仄錣箸覆辰討い襦

一方でメッツ側の評価はまったく逆だ。ウィリアムズは空振り率３７・７％とリーグ上位の猜儔週絅皀鵐好拭辞瓠三振率も追撃率もトップクラスで、今年のポストシーズンではブルージェイズを相手に全４試合に登板して無失点と、本来の姿を見せた。ＦＡとなっているディアスが残留となれば、そのセットアップを担う新戦力としての期待も大きい。またディアスが他球団へ移籍する場合も、ウィリアムズは後釜として新守護神に成り得る存在となる。

ニューヨークの熱量は時に味方にも敵にもなる。ウィリアムズはこの街の狂騒を背負いながら、新天地で猖榲の自分瓩鮠斂世任るか──。２６年、ＮＹのブルペン戦争はすでに幕を開けている。