2児の母・石川梨華、子供達が好きなきゅうりレシピに絶賛の声「簡単で美味しそう」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/12/06】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども達が好きな常備菜を紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳元モー娘。「簡単で美味しそう」子供達が好きなきゅうりレシピ
石川は「私が最近ハマってる しらすきゅうりと 子供達が好きな 塩こんぶきゅうり」とコメントを添え、家庭的な常備菜を紹介。「しらすきゅうりは ごま油と白だし」「塩こんぶきゅうりは ごま油、炒りごま、ニンニクチューブ」とレシピを明かし、「我が家の常備菜です」と綴っている。
この投稿には「子どもが好きな味って嬉しい」「常備菜の参考になる」「美味しそう」「塩こんぶきゅうり、すぐ真似したい」「簡単で美味しそうって最高」「チャーミークッキングもっと見たい」といったコメントが寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆石川梨華、子供達が好きな常備菜を紹介
◆石川梨華の投稿に反響
