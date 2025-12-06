王林、膝上丈タイトスカート姿に絶賛の声「脚長すぎ」「スタイル異次元」
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの王林が12月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚線美が際立つスタイリングを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「スタイル異次元」膝上丈タイトスカート姿
王林は「ついに明日！！ 2025 A／W POP‐UP開催」「まってるはんでのぉ」と地元の言葉を交えてコメントし、椅子に腰かけ脚をすらりと伸ばしたポージングの写真を投稿。白のブラウスにブラウンのタイトスカートを合わせ、ヒールを履いた美しい脚が際立つスタイリングを公開した。
この投稿には「脚長すぎ」「スタイル異次元」「眼鏡も似合う」「座っててもこの美しさ」「イベント楽しみにしています」「美しい」「方言が嬉しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆王林、美脚際立つイベント告知ショット披露
◆王林の投稿に反響
