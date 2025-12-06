フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）が５日に放送され、「自分のポジションを奪われそうな人」のトークテーマで盛り上がった。

ＭＣの「千鳥」大悟は、ゲストのウエンツ瑛士（４０）に「誰から取ったとか、誰に取られそうとか、ウエンツ枠って」と話を振った。ウエンツは「キャラクターはちょっと違うと思うんですけど、僕は小泉孝太郎さんですね」と即答。意外な“相手”にスタジオは驚き、大悟は「だいぶ、ええの言ったな」と笑った。

ライバル視する理由は「ヒロミさんや（石原）良純さんとかと番組始められたりとか…僕が今まで横にいさせてもらった人たちと、今やってるんで」と説明。「今その番組に（自分が）出て、アシスタント・裏回し的なのを、勝手にすごいやってます」と明かし、存在感をアピールしているという。

「ついこの間出させてもらった時も、これでもかっていうくらい、回したんです」と奮闘。「孝太郎さんが割と落ち着いてらっしゃるので、『どう？どう？』みたいな。補完したっていったらあれですけど、俺がやったんですね、ほぼ」と言うとスタジオは爆笑。ウエンツは「そしたら帰り際に『どうだ』くらいの気持ちでいたら、孝太郎さんが来て『きょうはありがとね、助かったよ』。すっげえ負けたって思ったんすよ。助かったよじゃねえよ！危機感を感じてくれよ！」と嘆いた。