巨人・浦田俊輔内野手が６日、東京・稲城市のよみうりランドで行われた「ＧＩＡＮＴＳ Ｄａｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ２０２５」スペシャルトークショーに参加。プロ１年目を終えた２３歳は自身初となるトークショーに「めちゃめちゃ楽しかったです。いい経験をさせてもらっていますし、プロ野球ならでは、ですね」と初々しくはにかんだ。

５６４人のファンが詰めかけたイベントで平内、又木、京本、佐々木、宮原とトークを展開。先輩の又木がレザージャケットにサングラスというおしゃれコーデで登場すると「入ってきた時にジョニーデップかと思いました」とつっこんで会場を和ませた。自身の私服については「昨日、原宿に買いに行きました」とニッコリ。スニーカーは一緒にショッピングをした同期の宮原とおそろいだと明かし「色違いです。この日のためにしっかり」とうれしそうに話していた。

その後はファンと一緒に施設内のアトラクションにも挑戦。「めっちゃ酔いました。やばいです…」と苦笑いしながらも「楽しく話せてよかったです」と笑顔を見せた。

ルーキーイヤーの今季は出場２２試合で打率２割８厘、４打点、３犠打。「自分のようなタイプはバント、盗塁を一発で決めたりすることが求められる。ミスがない選手は生き残っているので、攻める姿勢を忘れず、ミスを減らせるようやっていきたい」と意気込んだ。