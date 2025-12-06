今日6日の夜は千葉県を中心とした関東の沿岸部で雨の降る所がありそうです。高気圧に覆われている中で、関東の沿岸部だけ雲が広がりやすい理由は?詳しく解説していきます。

厄介な風の収束 関東沿岸部は6日午後から雲が多い

今日6日の関東は午前中は広く晴れましたが、午後は沿岸部を中心に雲の多い天気となりました。正午の天気図をみると、本州付近は広く高気圧に覆われているため、晴天が続いてもいいように感じます。





実際に、九州〜東北南部はほとんどの所で晴天が続いていましたが、関東の沿岸部だけが午後から雲が広がりました。関東の沿岸部だけ雲が多くなった原因は、風と風がぶつかり合う「風の収束」です。風の収束が起こる場所は上昇気流が発生しやすく、雲が発生しやすい場所と言えます。今日6日の関東沖では三陸沖や鹿島灘から吹く東よりの風と、関ケ原から伊勢湾を通って吹き込む西よりの風がぶつかって、雲が発生やすい状況でした。この「風の収束」は予想が難しいことも多く、予想外の雨をもたらすこともあり、予報士泣かせでもあります。

6日夜は千葉に雨雲がかかる可能性も

6日の夜は関東沿岸部では雲の多くなる所があるでしょう。千葉周辺の雨雲レーダーを見ると、外房などに一部雨雲がかかり始めています。雨雲はそれほど発達せず、足早に東へ進む予想なので、降ったとしても弱く、降る時間も短いでしょう。雨の範囲も千葉の外房が中心で、そのほかほとんどの所は影響はないとみてよさそうです。



ただ、明日7日の朝は千葉の外房方面で最低気温が2℃くらいまで下がる所があるでしょう。もし今夜の雨で路面が濡れた場合、凍結の恐れがあります。車の運転などは十分ご注意ください。