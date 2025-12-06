ウエディングドレスも神の前の誓いもなし。「自分たちらしさ」にこだわった結婚式の結果

若い世代のあいだでは、結婚式で「自分たちらしさ」を大切にしたいという思いが強まる一方で、昔から続く慣習やしきたりとの距離感に迷う声も少なくない。

トキハナが20〜30代を対象に行った「結婚式に潜む謎マナー・慣習」に関する調査では、半数が「気にしなくてもいい」と答える一方で、「配慮すべき」と考える人も一定数存在した。また、実際に結婚式を経験した既婚者ほど「そこまで気にしなくてもいい」と感じている傾向が見られ、若い世代が「守るべき部分」と「手放してもいい部分」を手探りで見極めようとしている姿が浮かび上がった。

とはいえ、「好きにしていい」と言われても、どこから決めていけばいいのか分からず、伝統的な“結婚式の型”と自分たちの価値観のあいだで揺れるカップルは多い。

前編に登場した萌子さんと孝平さんもまさにその一組だった。

当たり前のように用意された進行や、性別役割を前提とした演出、誰かに「引き渡される」ような構図――。どれも自分たちの普段の姿と結びつかず、違和感ばかりが積み重なっていった。それでも、結婚式そのものを否定したいわけではない。むしろ、大切な人たちに感謝を伝えたいという思いは強くあった。

無料で結婚式の相談ができ、式場選びもサポートしてくれる「トキハナ」の現役プロデューサー渡辺優子さんが、11年間で見てきた多くのカップルの事例をもとに、「後悔のない結婚式」に必要な視点を伝えていく連載の後編。

前編「『自分たちらしさ』にこだわりたくても…結婚式の慣習との間で揺れる若者たちの葛藤」では渡辺さんが、そんな萌子さんと孝平さんの違和感をていねいに聞き取りながら、既成の形式にとらわれず、今の自分たちに合う選択肢を探す姿を紹介した。

後編では、価値観を実現できる会場との出会いから、当日を迎えるまでの物語を、渡辺さんの寄稿でお届けする。

結婚式の「型」にしっくりこない

伝統的な結婚式の「型」にしっくりこない違和感を抱えながらも、大切な人たちへ感謝を伝えたいという思いを持つ、萌子さんと孝平さん。性別役割が前提になった慣習や、主役として持ち上げられる演出に戸惑いながら、「自分たちらしい結婚式とは何か」を探しに、トキハナに相談に訪れました。

第一子同士のふたりは、自分の意志をしっかりと貫こうとする一方で、親や親族からの期待に応えたいという責任感も人一倍強く、「自分たちの希望」と「家族への配慮」の間で、迷っているようにも見えました。

自分たちが望む形で押し切るは、わがままではないか。

迷うふたりに私が伝えたのは「何が正しいかではなく、何がしっくりくるかで考えてみませんか」。こうして一緒に、理想の結婚式に必要なことを整理していきました。

新婦はパンツスタイルのドレス

式場は「設備や雰囲気で選ぶもの」と考えていたふたりには、ハード面以上に、ふたりの価値観を一緒に考えてくれるプランナーの存在が大きなポイントになると伝えました。そして紹介した先のプランナーさんには、事前にふたりの思いを伝えておいたこともあり、「おふたりのやりたいことを実現する結婚式にしてくださいね」と萌子さんと孝平さんの考えを第一優先に、一緒に準備を進めてくださったそうです。

結婚式当日、萌子さんが選んだのは、パンツスタイルのドレスでした。初めて手にした瞬間に、「これなら私らしく立てる」と自然に思えたそう。そして、実際に身につけてみて、「女性だからこうでなきゃいけない」という考えから解放され、素直に自分らしく選ぶことができたと振り返ります。

また、新郎新婦は手を繋いで入場し、「父親からの引き渡し」はありませんでした。

キリスト教信者ではないからと、人前式にして、家族・友人たちの前で、ふたりで考えた「夫婦宣誓」を読み上げました。

披露宴の乾杯の挨拶は、知人の7歳の息子にお願いし、ケーキカットやブーケトスはなし。ふたりが違和感を持つところはすべて「自分らしさ」を貫きました。

式が終わったあと、ゲストのひとりから「実は私もスカートのドレスに違和感があって……」というメッセージをもらったそうです。また、SNSにもアップしたことで、知人づてに同じような悩みを抱えた人から相談を受けることもあり、想像以上に身近にいることを実感されたと言っていました。

カラードレスやブラックドレスも

実は、同じような相談は、私のもとにもたくさん寄せられています。年齢でいえば、30代〜40代くらいでしょうか。

性的指向とは関係なく、「かわいいと言われるより、落ち着いて見えるほうが自分らしい」「スポーティな服装や、シンプルな装いのほうが落ち着く」「Aラインやプリンセスラインになると、どうしても自分ではない誰かになる感じがする」……。

また、「年齢的に純白のドレスは恥ずかしい」「自分が好きな色、似合う色のドレスを着たい」という声も聞きます。個人的な考えで言えば、年齢に関係なく、自分の着たいドレスを着るのが一番と思っていますが、数年前はドレスショップでもほとんど見かけなかったカラードレスやブラックドレスを選択される方も増えてきました。

ただ現実には、家族の希望や「花嫁らしくしてほしい」という周囲の期待を前に、本当はパンツスタイルが良かったのに言い出せなかった、という声もあります。

そういった場合は、ブライダルフォトやセルフフォトなどで、ガラッと雰囲気を変えて、自身の好きなスタイリングを楽しまれる方もいらっしゃいます。

萌子さんと孝平さんの選択は、誰かを否定するためのものではありませんでした。ただ、自分たちの普段の姿や価値観から離れすぎない形を選んだだけです。

伝統を大切にする孝平さんのお祖母さまには、ややカジュアルすぎるかと心配していましたが、式後不満の声は一切なく「ふたりからゲスト全員への感謝が伝わった」と喜んでくれたそうです。元々「堅苦しくせず、カジュアルでリラックスできる日にしたい」としっかり説明していたのも、ご家族の安心に繋がったのかもしれません。

もし今、「自分たちらしさ」と「決まった形」のあいだで揺れている方がいたら、萌子さんと孝平さんのように、まずは、どこに違和感があるのか、どの形ならしっくりくるのかを考え、相談してほしいと思います。

